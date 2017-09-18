Как прошел концерт группы «СКАЙ» в Мариуполе (Фото). Новости

Как прошел концерт группы «СКАЙ» в Мариуполе (Фото)

18.09.17 08:360629.com.uaНовости

Фото: Сайт города Мариуполя

17 сентября на Театральной площади Мариуполя состоялся фестиваль «Ты среди своих», организованный ЮНИСЕФ.

Фестиваль собрал тысячи марипольцев, которые активно участвовали в празднике. С 12:00 на площади работали различные локации с развлечениями для детей, выставками, мастер-классами. 

Вечером мариупольцев ждал концерт популярных украинских групп «СКАЙ», «EPOLETS», «Black Balloon». Жители города во время мероприятия наслаждались музыкой и веселились от души.

Источник: Сайт города Мариуполя

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