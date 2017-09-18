В «ДНР» в пунктах временного размещения проживают 1239 человек. Новости

В «ДНР» в пунктах временного размещения проживает 1239 «вынужденных переселенцев». Об этом сообщает пресс-служба «уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике» Дарьи Морозовой (на фото).

Среди «переселенцев» – 246 детей. Сообщается, что с начала военного конфликта было выдано 5207 направлений на поселение в ПВР, при этом 313 – в 2017 году. В период с 9 по 15 сентября 2017 года получили направление на поселение в ПВР в Донецке 5 человек. На данный момент остаются свободными 1299 мест по всей «ДНР».