В неподконтрольной Горловке соревновались «спасатели» (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке прошли соревнования по скоростному маневрированию среди подразделений «государственного пожарно-спасательного отряда МЧС Донецкой народной республики». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В гонке приняли участие 8 экипажей «спасателей». Самым зрелищным было скоростное маневрирование пожарных машин по выбранному маршруту. Победители соревнования в Горловке отправятся в Донецк, где состоится следующий этап конкурса.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория