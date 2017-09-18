Через КПВВ на Донетчине пытались провезти медоборудование (Фото). Новости

На неподконтрольную украинским властям территорию пытались провезти товары медицинского назначения на сумму примерно 206 тыс. грн. Нелегальный груз 17 сентября обнаружили пограничники на КПВВ «Гнутово», сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Отмечается, что во время углубленного осмотра транспортного средства, которым управлял гражданин Украины 1987 года рождения, пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили спрятанные стоматологические бур-машины и комплектующие к ним.

Мужчину передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.