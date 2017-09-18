Сводка из зоны АТО за 17 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксирован 31 обстрел украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня утром, 18 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов участники незаконных вооруженных формирований открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибром 82 мм били у Крымского и Причепиловки.

На приморском (мариупольском) направлении противник применял зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы – вблизи Водяного.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты сил АТО. Из этого же вооружения противник дважды бил по силам АТО в районе шахты «Бутовка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Донецкого, Желобка. Огонь велся из артустановок калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм 82 мм, вооружения БМП».