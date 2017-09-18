В прифронтовой Авдеевке открыли мемориальную доску погибшему в результате обстрела спасателю (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке открыли мемориальную доску погибшему в результате обстрела спасателю (Фото)

18.09.17 09:18dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) открыли мемориальную доску памяти подполковника службы гражданской защиты Дмитрия Тритейкина, который умер в результате ранения, полученного при обстреле Авдеевки в феврале нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«В Авдеевке состоялось открытие мемориальной доски памяти начальника 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области подполковника службы гражданской защиты Дмитрия Тритейкина», – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Дмитрий Тритейкин получил тяжелое ранение 2 февраля во время обстрела прифронтового города. 21 февраля офицер умер в Днепре в больнице им. Мечникова.

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