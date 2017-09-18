Ситуация в пунктах пропуска утром 18 сентября. Новости

Сегодня утром, 18 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,9 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8365 человек и 1098 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7397осиб и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6470 человек и 1447 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3605 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8085 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/100;

КПВВ «Марьинка» – 40/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/70;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Ирина: «7:30. В Донецк в Бахмуте сейчас машин 150. Льготная есть, но не сильно много. Движение есть потихоньку».

КПВВ «Марьинка»:

Геннадий: «6:26. "Каргилл" ночует 95 .Льготы – 15»;

Ангелина: «Доброе утро всем ночующим, путешествующим, жаждущим сегодня проехать! Проснулись, построились, ждем-с… А уже в 5 утра пронеслось по" зеленому" коридору машин 100. Беспредел продолжается… Если вырвемся из "Каргилла", весь этот проехавший эскорт теперь ждет нас на украинском БП. Теперь там стоять»;

Ангелина: «8:40. Были 50-е, но т.к с конца подъезжает "льгота", мы стоим почти на том же месте».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.