Жебривский снова высказался за объединение Донетчины и Луганщины. Новости

Донецкой и Луганской областями должна руководить единая военно-гражданская администрация. Об этом рассказал глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, передает «Общественное ТВ Донбасса».

«Я уже неоднократно объявлял свою позицию – должна быть единая военно-гражданская администрация на 2 области с одним руководителем, членом правительства. И у него первым заместителем должно быть военный, который будет отвечать за войну. И 2 заместителя – это две головы военно-гражданских администраций, отвечающих за экономику», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Жебривский рассказал, как интегрируют Донетчину в единое украинское пространство.

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