В Мариуполе на пляже на мужчину напала самка дикого кабана (Фото). Новости

Мужчина в Мариуполе на побережье получил травмы от укусов самки дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

17 сентября в 18:30 спасатели получили сообщение о том, что на пляже в Левобережном районе появился дикий кабан. 7 спасателей на 2-х машинах отправились к месту событий. По прибытии спасатели обнаружили на пирсе возле кафе мертвую самку дикого кабана. Рядом находились полицейские, сотрудники аварийно-спасательной службы городского совета и охотник, застреливший животное.

Было установлено, что от укусов самки кабана пострадал мужчина 1982 года рождения. Он получил травмы правой руки. Пострадавшему медики оказали помощь на месте, после чего его госпитализировали.

Сотрудники Госпотребслужбы произвели отбор проб крови для экспертизы на наличие опасных заболеваний у животного. После этого туша была сожжена.

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