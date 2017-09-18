В Мариуполе подростки отравились наркотиками. Один – в реанимации. Новости

В Мариуполе по факту отравления несовершеннолетних галлюциногенами проводится проверка. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

В Центральный отдел полиции из городской больницы Мариуполя поступило сообщение о том, что в отделение реанимации поступил 17-летний подросток с отравлением, возможно, наркотическими препаратами.

В ходе проверки сообщения правоохранители установили, что в тот день он был не один. С ним были трое 14-летних учащихся одной из школ Мариуполя. Вместе с родителями они были приглашены в отдел полиции. В ходе беседы с ними выяснилось, что школьники употребляли семена дурмана. Ученики были направлены в больницу для прохождения медицинского осмотра. На данный момент их жизнь и здоровье вне опасности.

С семьями проведена беседа профилактического характера. Решается вопрос о привлечении родителей по ст. 184 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях».