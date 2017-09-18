Порошенко утвердил размер расходов на нацбезопасность. Новости

Президент Петр Порошенко утвердил расходы на национальную безопасность в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Президент Петр Порошенко подписал Указ №278/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн грн, в том числе не менее 158 997,3 млн грн – из общего фонда Государственного бюджета Украины, 6 375,0 млн грн – из специального фонда.

В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 689,2 млн грн, а за счет средств специального фонда – в объеме 1 625,3 млн грн.

На финансирование Национальной гвардии Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 10 354,0 млн грн, за счет средств специального фонда – в объеме 739,0 млн грн.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции Украины в объеме 24 277,2 млн грн за счет средств общего фонда Госбюджета и 90,0 млн грн за счет средств спецфонда госбюджета.

Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн грн за счет средств общего фонда Госбюджета и 33,2 млн грн – за счет средств спецфонда. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн грн из общего фонда и 969,4 млн грн из спецфонда госбюджета 2018 года.

В Государственном бюджете-2018 на финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491,1 млн грн за счет средств общего фонда и 160,9 млн грн – за счет средств спецфонда.

Кроме того, Кабмин должен рассмотреть к 1 ноября 2017 года вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и членов их семей.