США и Украина отвергли проект России по миротворцам на Донбассе, – постпред РФ. Новости

Соединенные Штаты Америки и Украина отказались работать с внесенным в Совбез ООН проектом о введении миротворцев на Донбасс, который инициировал президент России Владимир Путин. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РБК-Украина».

«Этот проект уже обсуждался в рамках Совета безопасности, на него была реакция со стороны партнеров. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе», – заявил Небензя.

Он также предположил, что в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко представит свой проект по размещению контингента миротворцев.