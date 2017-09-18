В Дружковке захлебнулся 3-летний малыш. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) полиция устанавливает обстоятельства смерти 3-летнего мальчика, который захлебнулся в ванне, пока его мама отлучилась на кухню, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, сообщение о трагедии поступило в Дружковское отделение полиции 17 сентября, около 21:00 от медиков «скорой помощи». Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа застала мать ребенка в шоковом состоянии.

Как выяснилось, в этот день мать малыша решила сделать сыну теплую ванну, потому что он болел. По словам женщины, ребенок попросил пить, и она на некоторое время вышла на кухню, оставив сына в ванной самого. Всполошилась, когда услышала всплеск и обнаружила ребенка в бессознательном состоянии. Женщина попыталась оказать сыну первую помощь, а также вызвала «скорую».

Однако, все реанимационные мероприятия не дали результата, мальчик умер.

Как уточняют правоохранители, мать и 3-летний сын жили вдвоем, семья на учете в полиции не состояла.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство. Сейчас полицейские проверяют обстоятельства гибели мальчика. «Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 115 УК Украины (убийство)», – сказано в сообщении.

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