Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений. Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке обсудили взаимодействие по сирийскому кризису, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс-Украина».

«17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей», – сказала Захарова журналистам по итогам встречи.

Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, длилась около 45 минут.