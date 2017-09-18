В Покровске эвакуируют школьников. Главная

Сегодня, 18 сентября, в ОШ №4 Покровска (Донецкая обл.) проходит эвакуация школьников. Об этом сообщают родители учеников.
Причиной стал резкий запаха неизвестного вещества, распространившийся по школе.
Сейчас учащиеся младших классов вместе с учителями находятся на улице в ожидании своих родителей. Их портфели остались в классах, поскольку в здание школы никого не пускают.
Как сообщили в Покровском отделе полиции, на месте работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося выясняются.
Источник: ТК «Орбита»
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