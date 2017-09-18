В Покровске эвакуируют школьников. Главная

Сегодня, 18 сентября, в ОШ №4 Покровска (Донецкая обл.) проходит эвакуация школьников. Об этом сообщают родители учеников.

Причиной стал резкий запаха неизвестного вещества, распространившийся по школе.

Сейчас учащиеся младших классов вместе с учителями находятся на улице в ожидании своих родителей. Их портфели остались в классах, поскольку в здание школы никого не пускают.

Как сообщили в Покровском отделе полиции, на месте работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося выясняются.

Источник: ТК «Орбита»