«Человек в беде» поможет жителям Донетчины в развитии бизнеса. Новости

Чешская негосударственная гуманитарная организация «Человек в беде» проводит конкурс для жителей Донетчины по предоставлению грантов от 25 тыс. до 50 тыс. грн на открытие, восстановление и развитие бизнеса на территории Донецкой области, сообщает отдел экономики и инвестиций Краматорского городского совета.
Отмечается, что цель проекта – создание устойчивых источников дохода для жителей Донецкой области. Проект финансируется правительством Великобритании.
Участие в проекте могут принять люди, проживающие сейчас в одном из районов Донецкой области: Александровском, Бахмутском, Великоновоселковском, Добропольском, Константиновском, Лиманском, Марьинском, Покровском, Славянском, Ясиноватском.
А также в городах: Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Торецкое, Угледар.
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 1 января 2018 года.
Гранты в 25 тыс. грн могут быть предоставлены всем участникам.
Гранты в 50 тыс. грн могут быть предоставлены участникам, которые предоставят наиболее перспективные грантовые заявки и смогут сделать собственный денежный вклад в реализацию бизнес-плана в размере не менее 50% от суммы гранта.
Решение о предоставлении гранта принимается конкурсной комиссией. Главным критерием отбора заявок является эффективность планов по использованию гранта для достижения цели проекта, а именно:
- наличие идеи по созданию (развитию текущего) мелкого бизнеса или самозанятости;
- наличие конкретного плана действий на 6-12 месяцев после получения гранта;
- обоснованность идеи и ожидаемых показателей (например, выручки и расходов);
«Заявку на участие в проекте, а также все интересующие вопросы можно направлять на электронный адрес livelihoods.ua@pinf.cz. В теме письма необходимо указать свою фамилию и инициалы. Объем одного письма не должен превышать 6 Мб», – сказано в сообщении.
Напомним, организация «Человек в беде» предлагает финансовую поддержку в сумме от 10 тыс. до 50 тыс. грн для создания нового или развития существующего мелкого бизнеса, который может стать надежным и достаточным источником дохода для семьи. Поддержка доступна для людей, пострадавших в результате конфликта.
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