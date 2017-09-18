На Донетчине полицейский-взяточник попал в ДТП, убегая от следователей (Фото). Новости

Сегодня, 18 сентября, следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ в Донецкой области при получении взятки разоблачили заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематического предоставления взяток за не препятствование предпринимательской деятельности и не составление административных протоколов.

Следователями прокуратуры задокументировано 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3 тыс. и 5 тыс. грн.

Во время второй передачи средств правоохранитель пытался бежать от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщении о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к совершению уголовного преступления. Следствие проводят следователи областной прокуратуры.