Эвакуация детей из школы в Покровске: новые подробности (Фото). Главная

Сегодня, 18 сентября, в общеобразовательной школе Покровска (Донецкая обл.) была объявлена эвакуация детей. Журналисты выяснили причины случившегося.

Как оказалось, сегодня ночью кто-то облил входную дверь ОШ №4 веществом с едким запахом, а также обстрелял из травматического оружия окна на 1-м этаже. Ночью дежуривший в школе охранник по инструкции из здания не выходил, а к утру сообщил о случившемся руководству учебного заведения.

Утром в школе начались занятия, однако в 8:45 было принято решение приостановить учебный процесс и отправить школьников домой. Работники учебного заведения сначала сами пытались избавиться от пахучего вещества, затем вызвали спасателей, которые смыли следы с дверей и стены водой из пожарного рукава.

По словам начальника Покровского районного управления Госпродпотребслужбы Александра Воробьева, скорее всего, дверь была облита креолином – веществом фенольной группы, которое применяется в ветеринарной медицине как противопаразитарное и дезинфицирующее средство. Вещество имеет неприятный запах, однако угрозы здоровью не несет.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Покровского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что сегодня в ОШ №4 Покровска (Донецкая обл.) проходит эвакуация школьников.

Источник: ТК «Орбита»

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