В «ДНР» восстанавливают мост у Дебальцево (Фото). Новости

«Министерство транспорта ДНР» ведет работы по капитальному ремонту путепровода на автодороге «Киев-Харьков-Должанский». Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».

Путепровод расположен на въезде в Дебальцево и проходит над железнодорожными путями, соединяющими Дебальцево и Углегорск. До начала боевых действий на данном путепроводе было интенсивное автомобильное и автобусное движение. В результате боевых действий в 2015 году были разрушены 4 из 6 балок пролетного строения. Оставшиеся 2 балки находились в аварийном состоянии, была угроза обрушения на железнодорожные пути, расположенные под путепроводом.

Капитальный ремонт путепровода начался в конце II квартала текущего года. С 4 сентября начался один из наиболее сложных этапов капитального ремонта – монтаж металлических балок пролетного строения. Балки, которые изготовили на «Донецком заводе металлоконструкций», имеют массу около 9 тонн и длину 21 м. На специальной монтажной площадке производится укрупненная сборка балок из двух частей в цельную конструкцию, которая устанавливается взамен разрушенных бетонных. Уже установлены 4 балки из 6 запланированных. Как утверждают в «ДНР», окончание восстановительных работ путепровода запланировано на I квартал 2018 года.

Напомним, в 2016 году на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области были восстановлены и введены в эксплуатацию следующие автомобильные мосты, пострадавшие в результате боевых действий:

мост через реку Северский Донец вблизи села Закотное (Лиманский р-н), стоимость – 40 млн грн., открыт в декабре 2016 года;

мост через реку Казенный Торец возле села Семеновка (Славянский р-н), стоимость – 70 млн грн, открыт в декабре 2016 года;

Северный путепровод в Константиновке, открыт в декабре 2016 года;

мост через реку Бахмутка вблизи села Благодатное (Бахмусткий р-н), стоимость – 7 млн грн;

и др.

В 2017 году процесс восстановления мостов продолжается.

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