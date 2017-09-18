Фотофакт: экс-генсек НАТО посетил зону АТО. Новости

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил зону АТО на Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне – внештатным советником президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил несколько городов Донецкой области, где иностранные гости ознакомились с задачами и состоянием украинских войск, привлеченных к выполнению задач АТО.

В частности, делегация побывала в одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также в Торецке.