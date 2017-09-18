Тука назвал необходимое количество миротворцев для Донбасса. Новости

По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тыс. человек, беря во внимание тот факт, что они должны обеспечивать мир на всей неконтролируемой украинскими властями территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в комментарии «УНН».

«Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия», – сказал он.

По национальному составу миссии, по мнению заместителя министра, это должны быть представители нейтральных стран.

«Никоим образом там не должны присутствовать представители России, а также стран, которые являются сателлитами РФ, например Армении, Казахстана и других», – добавил он.

«Исходя из того, что обычно такие действия, они требуют немалых средств и обеспечения миротворцев осуществляется на должном уровне, то я думаю, что проблем с недостатками желающих не будет. В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», – отметил Тука.