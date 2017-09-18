В «ЛНР» пытались вывезти промтовары на 110 тыс. грн и запчасти (Фото). Новости

На Луганщине полиция задержала женщину и мужчину, которые пытались переправить на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) детскую одежду на 110 тыс. грн, а также запчасти для сельхозтехники, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Неподалеку от села Трехизбенка на незаконной переправе через реку Северский Донец патрульные полицейские совместно с сотрудниками подразделения «Фантом» ГФС Украины задержали два автомобиля.

По информации правоохранителей, 46-летняя жительница Харькова на автомобиле «ВАЗ-2106» пыталась незаконно переправить в неподконтрольный украинским властям Славяносербск промышленные товары (детский трикотаж) на сумму около 110 тыс. грн для реализации на рынках в Луганске.

А 35-летний житель Кременной, с той же целью на автомобиле «ВАЗ-2108» пытался незаконно переправить на неподконтрольную территорию запчасти для сельскохозяйственной техники.

«В отношении задержанных мужчины и женщины сотрудниками Государственной фискальной службы составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольную украинским властям территорию пытались провезти товары медицинского назначения на сумму примерно 206 тыс. грн. Нелегальный груз 17 сентября обнаружили пограничники на КПВВ «Гнутово».

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