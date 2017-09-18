Проблемы переселенцев. Опыт Грузии и Хорватии. Новости

Сможет ли программа «Доступное жилье» для переселенцев и участников военных действий на Донбассе все-таки быть профинансирована? Этот вопрос рассматривает украинское правительство. Эксперты считают: чтобы переселенцы нормально ассимилировались в новых громадах, в первую очередь нужно решить именно вопросы жилья и трудоустройства. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В 2008 году в Грузии было зарегистрировано 250 тыс. переселенцев. В процентном отношении это примерно столько же, сколько сегодня – в Украине.

Поначалу грузинское государство считало, что их проблемы – вопрос временный, и скоро люди вернутся домой. Это была большая ошибка, считает доктор международной школы экономики Каринэ Торосян. Безработица среди переселенцев была катастрофическая, назревал социальный взрыв, и вот в 2012-2013 годах государство запустило несколько программ. В результате в местах концентрации переселенцев безработица снизилась, а средняя зарплата установилась на уровне не ниже 250 долл. США, рассказывает Каринэ Торосян.

«Программы были запущены. Например, программа электронных уведомлений беженцам о возможностях трудоустройства. Были программы по переквалификации и трудоустройству в городах и регионах, где живет большое количество беженцев, например, в Гори. Государство даже оплачивало транспорт с места жительства переселенцев до места программы и обратно», – сообщила эксперт.

Европейские страны успешно продвигают программы трудоустройства мигрантов из Ближнего Востока, а это непросто, учитывая, что люди не знают языка и у них нет дипломов. В Украине с переселенцами нет этих проблем, поэтому трудоустройство не должно вызывать больших проблем, считает экономист Международной организации труда в Женеве Мария Алексинская. По ее мнению, переселенцам нужна не просто занятость, а занятость хорошего качества с хорошей зарплатой, ведь им приходится оплачивать съем жилья.

«Переселенцы в Украине скорее всего будут в неформальной занятости (без заключения трудовых соглашений – ред.) или на непостоянных контрактах. У них гораздо выше риски: это и нестабильность заработка, и сложности с планированием семьи. Если у людей есть семья, то еще проблемы с планированием жилья, банки не выдают кредиты», – считает Мария Алексинская.

Главной проблемой для переселенцев остается отсутствие жилья. В Грузии и Хорватии десятки тыс. людей также покидали свои дома и переезжали на другие места. Но там государство сумело решить эту проблему, считает эксперт организации «Донбасс-SOS» Богдан Мельникович. В Хорватии правительство выкупило у переселенцев покинутое жилье, фактически, выплатило им компенсацию. В Грузии появились целые коттеджные городки для беженцев. Впоследствии дома люди приватизировали. В Украине приняты законы и постановления об обеспечении жильем, но на этом все завершилось.

«Мы обращались в Киевскую городскую администрацию, во все районные администрации, и везде был один и тот же ответ, что для нужд переселенцев жилищного фонда нет. Но ведь если есть норма в законе, то ведь отсутствие жилья – это не повод его не соблюдать», – говорит Богдан Мельникович.

Он считает, что на самом деле в государственной и коммунальной собственности есть жилищный фонд для переселенцев. Это и недостроенные объекты, неиспользуемые нежилые помещения, долгострои, жилье, на которое не находится наследников, и так далее.

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