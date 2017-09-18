Производили шахтное оборудование, а будут делать «военку»?. Новости

Производили шахтное оборудование – а будут делать «военку»: «глава ДНР» Александр Захарченко распорядился перевести 2 машиностроительных предприятия на «военные» рельсы. Это «Донгормаш» и «Горловский машиностроительный завод». Насколько это реально? Об этом говорится в материале «Радио Свобода».

До начала военного конфликта в Донецкой области производств оборонного комплекса было несколько, говорит директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«В Донецке было расположено предприятие "Топаз", которое производило комплекс "Кольчуга" и комплексы радиолокационной борьбы. Также донецкий "Точмаш" производил корпуса для ряда снарядов, а также были предприятия химической промышленности, которые производили пластиды (взрывчатые вещества – ред.)», – говорит он.

По словам эксперта, сейчас эти предприятия находятся в разграбленном состоянии. Оборонных предприятий полного цикла в Донецке сейчас нет.

«Донецкий и горловский заводы не производили оборонной продукции. Там выпускалось шахтное оборудование. Максимум, что можно производить на этих заводах сейчас – мелкие детали для автомобилей», – считает Сергей Згурец.

Заводы были разворованы в начале военного конфликта, утверждает донецкий журналист Денис Казанский, исследовавший тему промышленности региона. Оставшиеся мощности участники незаконных вооруженных формирований использовали как ремонтные базы для военной техники. На данных предприятиях производить оборонную продукцию невозможно, говорит он.

«Эти предприятия уже давно были захвачены, еще в 2014 году на них ремонтировались бронетехника, минометы. Конечно, эти предприятия не приспособлены, чтобы там производить какую-то военную технику, поэтому речь всегда шла только о ремонте. Для производства нужны комплектующие. Любой человек, который хоть немного связан с ВПК, понимает: танк невозможно собрать в одном месте из подручных средств», – рассказывает Денис Казанский.

Эксперты считают, что «указы» о якобы усилении оборонного комплекса «ДНР» – не что иное, как попытки легализировать российское оружие на Донбассе.

«Говорить о том, что там можно создать какую-то бронетехнику, тем более на разворованном и распиленном "Донгормаше", где люди в каких-то лохмотьях работают, однозначно нельзя. Если будут попытки показать, что там что-то собирается и выпускается, то это просто будет легализация военной техники, завезенной из России», – говорит Денис Казанский.

Такого же мнения придерживается и Сергей Згурец.

Кроме того, заявления создают для потребителя информации на неподконтрольных территориях позитивную картинку – в то время, когда уровень жизни на нуле.

«С точки зрения пропагандистских вещей, они ищут любые позитивные моменты для обоснования своей деятельности, особенно в условиях ухудшающегося экономического положения в этих зонах», – отмечает Згурец.

Напомним, «глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ» о передаче двух машиностроительных заводов предприятию, которое работает на нужды «оборонно-промышленного комплекса ДНР».

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