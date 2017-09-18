В Украине создан реестр суицидов среди ветеранов АТО. Новости

На базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 18 сентября, сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Богомолец, на сегодня в базе свыше 100 анкет, полученных от Министерства внутренних дел Украины.

«Все сведения передаются в Институт судебной психиатрии, в базе уже свыше 100 анкет, портретов ветеранов, совершивших суицид. Это лица, которым в большинстве нет 30 (лет – авт.), большинство их них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения, большинство – при помощи огнестрельного оружия. Большинство из них не имели работы», – рассказала Богомолец.