Представитель президента объяснила, почему в Раде до сих пор нет закона о реинтеграции Донбасса. Новости

Законопроект о реинтеграции Донбасса не внесен в парламент из-за нерешенного вопроса о миротворческой миссии на неподконтрольных украинским властям территориях. Об этом в кулуарах парламента заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает «Украинская правда».

«Я повторяю тезис, что здесь остался вопрос только о миротворческой миссии. Мы должны определиться с параметрами миротворческой миссии. Важно, чтобы этот вопрос прошел полное обсуждение с нашими иностранными партнерами», – отметила она.

Нардеп рассказала, что Порошенко обсудит тему миротворцев с президентом США Дональдом Трампом.

«Я предполагаю, что вопрос, на каких условиях, как ввести миротворческую миссию, возможно, станет частью этого законопроекта. Пока не будут проведены консультации – закон написан на 99,9%. Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию – этот закон будет подан без этого пункта. Если в отношении этого необходим будет новый пункт закона – он будет внесен и представлен парламенту», – пояснила Луценко.