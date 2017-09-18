Ситуация в пунктах пропуска днем 18 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Татьяна: «12:15. Дочь подъехала к отметке "800 м" около 10, сейчас впереди нее десяток машин на получение талона. Это в Майорске в сторону Горловки»;

Администратор: «13:10. В сторону Бахмута на "нулевом" украинском машин и пеших очень много».

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «10:25. На "Каргилле" в сторону Курахово очередь на середине моста, перед самим БП очередь в три ряда. Свободна только одна полоса встречки»;

Роман: «11:12. Еду сейчас через Курахово. Подъехал сразу на таможню со стороны Украины, таможню прошел за 10-15 мин. Со стороны ДНР на таможню украинскую где то машин 40! Стоим теперь перед ДНР-таможней, в очереди приблизительно 50, запускают плохо».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «9:50. Еленовка: очередь в Украину за поворотом, из Украины – в районе сигаретного ларька»;

Яна: «12:13. В Еленовке в 7:30 утра в Мариуполь – до поворота»;

Алина: «12:20. Мой муж с 6 был в Еленовке, сейчас перед украинским паспортным стоит»;

Алексей: «14:10. Еленовка: в сторону Донецка до 20-ти машин. Новотроицк прошли за 1,2 часа. Еленовка в Мариуполь – почти до церкви, Новотроицк – машин 60 плюс-минус»;

Алена: «14:11. В сторону Украины в Еленовке 30-40 машин и 5 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: