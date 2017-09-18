Фотофакт: очередь на КПП «ДНР» в районе украинского КПВВ «Марьинка». Новости

В соцсетях появилось фото огромной автомобильной очереди на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл) в направлении украинского КПВВ «Марьинка».

«В сторону Украины машин 150, пропускают медленно», – отмечает автор фото.

Пользователи соцсетей также сообщают, что пересечение линии разграничения по данному транспортному коридору занимает более суток из-за масштабных очередей на КПП «ДНР».

«Наконец-то! Спустя 27 часов заезжаем на украинский блокпост», – констатируют очевидцы.

Фото: соцсети

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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