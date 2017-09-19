Число разрушенных обстрелами объектов по городам неподконтрольной Донетчины. Новости

По состоянию на 7 сентября 2017 года вследствие военных действий на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области было частично повреждено (разрушено) более 11406 объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Также приводится статистика повреждение / разрушений в разрезе городов и районов:

в Донецке более 6842 объектов,

в Дебальцево – 268 ед.,

в Горловке – 528 ед.,

в Докучаевске – 91 ед.,

в Енакиево – 309 ед.,

в Ждановке – 91 ед.,

в Кировском – 75 ед.,

в Макеевке – 1113 объектов,

в Снежном – 55 ед.,

в Торезе (Чистяково) – 122 ед.,

в Харцызске – 750 ед.,

в Шахтерске – 75 ед.,

в Ясиноватой – 582 ед.,

в Амвросиевском районе – 278 ед.,

в Волновахском районе – 3 ед.,

в Марьинском районе – 24 ед.,

в Новоазовском районе – 17 ед.,

в Старобешевском районе – 57 ед.,

в Тельмановском районе – 93 ед.,

в Шахтерском районе – 33 ед.

В разрезе отраслей разрушено:

6247 жилых домов;

770 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии;

176 объектов теплоснабжения;

49 объектов водоснабжения;

2669 объектов газоснабжения;

14 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства;

102 объекта здравоохранения;

516 объектов общеобразовательных учебных заведений (школы и детские сады);

59 объектов профессионально-технических учебных заведений;

62 объекта высших учебных заведений;

26 объектов в сфере физической культуры и спорта;

55 объектов учреждений культуры;

241 объект дорожно-транспортной инфраструктуры;

63 объекта промышленного производства;

89 объектов торговых предприятий;

268 объектов других сфер.

Отмечается, что по состоянию на 27 июля 2017 года в «Донецкой народной республике» из 2823 ед. поврежденных «государственной» и коммунальной форм собственности объектов восстановлено – 531 ед., 2292 ед. – осталось восстановить.

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