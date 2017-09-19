Число разрушенных обстрелами объектов по городам неподконтрольной Донетчины. Новости

По состоянию на 7 сентября 2017 года вследствие военных действий на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области было частично повреждено (разрушено) более 11406 объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».
Также приводится статистика повреждение / разрушений в разрезе городов и районов:
- в Донецке более 6842 объектов,
- в Дебальцево – 268 ед.,
- в Горловке – 528 ед.,
- в Докучаевске – 91 ед.,
- в Енакиево – 309 ед.,
- в Ждановке – 91 ед.,
- в Кировском – 75 ед.,
- в Макеевке – 1113 объектов,
- в Снежном – 55 ед.,
- в Торезе (Чистяково) – 122 ед.,
- в Харцызске – 750 ед.,
- в Шахтерске – 75 ед.,
- в Ясиноватой – 582 ед.,
- в Амвросиевском районе – 278 ед.,
- в Волновахском районе – 3 ед.,
- в Марьинском районе – 24 ед.,
- в Новоазовском районе – 17 ед.,
- в Старобешевском районе – 57 ед.,
- в Тельмановском районе – 93 ед.,
- в Шахтерском районе – 33 ед.
В разрезе отраслей разрушено:
- 6247 жилых домов;
- 770 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии;
- 176 объектов теплоснабжения;
- 49 объектов водоснабжения;
- 2669 объектов газоснабжения;
- 14 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства;
- 102 объекта здравоохранения;
- 516 объектов общеобразовательных учебных заведений (школы и детские сады);
- 59 объектов профессионально-технических учебных заведений;
- 62 объекта высших учебных заведений;
- 26 объектов в сфере физической культуры и спорта;
- 55 объектов учреждений культуры;
- 241 объект дорожно-транспортной инфраструктуры;
- 63 объекта промышленного производства;
- 89 объектов торговых предприятий;
- 268 объектов других сфер.
Отмечается, что по состоянию на 27 июля 2017 года в «Донецкой народной республике» из 2823 ед. поврежденных «государственной» и коммунальной форм собственности объектов восстановлено – 531 ед., 2292 ед. – осталось восстановить.
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