Число разрушенных обстрелами объектов по городам неподконтрольной Донетчины. Новости

Число разрушенных обстрелами объектов по городам неподконтрольной Донетчины

19.09.17 06:42dnews.dn.uaНовости

Путиловский мост, г. Донецк

По состоянию на 7 сентября 2017 года вследствие военных действий на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области было частично повреждено (разрушено) более 11406 объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Также приводится статистика повреждение / разрушений в разрезе городов и районов:

  • в Донецке более 6842 объектов,
  • в Дебальцево – 268 ед.,
  • в Горловке – 528 ед.,
  • в Докучаевске – 91 ед.,
  • в Енакиево – 309 ед.,
  • в Ждановке – 91 ед.,
  • в Кировском – 75 ед.,
  • в Макеевке – 1113 объектов,
  • в Снежном – 55 ед.,
  • в Торезе (Чистяково) – 122 ед.,
  • в Харцызске – 750 ед.,
  • в Шахтерске – 75 ед.,
  • в Ясиноватой – 582 ед.,
  • в Амвросиевском  районе – 278 ед.,
  • в Волновахском районе – 3 ед.,
  • в Марьинском районе – 24 ед.,
  • в Новоазовском районе – 17 ед.,
  • в Старобешевском районе – 57 ед.,
  • в Тельмановском районе – 93 ед.,
  • в Шахтерском районе – 33 ед.

В разрезе отраслей разрушено:

  • 6247 жилых домов;
  • 770 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии;
  • 176 объектов теплоснабжения;
  • 49 объектов водоснабжения;
  • 2669 объектов газоснабжения;
  • 14 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства;
  • 102 объекта здравоохранения;
  • 516 объектов общеобразовательных учебных заведений (школы и детские сады);
  • 59 объектов профессионально-технических учебных заведений;
  • 62 объекта высших учебных заведений;
  • 26 объектов в сфере физической культуры и спорта;
  • 55 объектов учреждений культуры;
  • 241 объект дорожно-транспортной инфраструктуры;
  • 63 объекта промышленного производства;
  • 89 объектов торговых предприятий;
  • 268 объектов других сфер.

Отмечается, что по состоянию на 27 июля 2017 года в «Донецкой народной республике» из 2823 ед. поврежденных «государственной» и коммунальной форм собственности объектов восстановлено – 531 ед., 2292 ед. – осталось восстановить.

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