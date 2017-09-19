Донецкое море в сентябре (Фото). Главная

Донецкое море – крупнейшее водохранилище Донецка, искусственный водоем, расположенный в Ленинском районе на южной границе города по автомобильной трассе «Донецк – Мариуполь». К Донецкому морю примыкают микрорайоны Широкий, Пятихатки и Авдотьино.

Изначально водохранилище было карьером, на дне которого было несколько родников. При углублении карьер постоянно заполнялся водой, быстро откачивать которую не представлялось возможным, вследствие чего добычу полезных ископаемых прекратили, а карьер постепенно заполнился водой. Впоследствии он был назван Донецким морем.

Площадь водохранилища с двумя большими заливами составляет 206 га, максимальная глубина – 17 метров.

У Донецкого моря расположена зеленая зона – излюбленное место дончан для дикого отдыха.

Также это место популярно среди рыболовов. В основном, водится, подлещик и красноперка, из хищника – окунь и щука.

Дончанин Алексей Валентинович запечатлел район Донецкого моря периода 17 сентября.

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