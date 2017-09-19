Число погибших и раненых в «ДНР», – данные «омбудсмена». Новости

С 8 по 14 сентября 2017 года вследствие военных действий на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области ранения получили 5 человек, из них 3 «военнослужащих» и 2 гражданских. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Также приводится статистика ранений в разрезе городов и районов:

8 сентября в районе Ясиноватой между Крутой Балкой и Каменкой огнестрельное сквозное ранение брюшной полости получил гражданский мужчина 1971 года рождения;

11 сентября в Безыменном Новоазовского района сквозное огнестрельное ранение области левого коленного сустава и левой голени получил «защитник республики» 1992 года рождения;

13 сентября в районе Сосновки Новоазовского района множественные огнестрельные осколочные ранения получил 47-летний «военнослужащий республики»;

13 сентября в Юнокоммунарске 27-летний гражданский мужчина получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой кисти в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом;

14 сентября в Петровском районе Донецка «военнослужащий республики» 1998 года рождения получил минно-взрывную травму, проникающее огнестрельное ранение, геморрагический шок.

Отмечается, что с 1 января по 14 сентября 2017 года на территории «ДНР» ранения различной степени тяжести получили 494 человека, среди которых 296 «военнослужащих республики» и 198 мирных жителей, в том числе 11 детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, сообщается, что с 8 по 14 сентября 2017 года на неподконтрольной территории Донецкой области погибли 5 человек, все они – «военнослужащие республики». С 1 января по 14 сентября 2017 года в «ДНР» погибли 225 человек, среди которых 199 «военнослужащих» и 26 мирных жителей, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет. С начала вооруженного конфликта, по данным «омбудсмена ДНР», погибли 4514 человек, среди которых 605 женщин и 3909 мужчин, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет.

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