Украинской стороной в плену удерживается 488 человек, – «ДНР». Новости

По состоянию на 15 сентября 2017 года украинской стороной удерживается 488 человек. Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

Сообщается, что на прошлой неделе «омбудсмену ДНР» поступило 2 заявления о задержании. Так, женщина 1963 года рождения, проживающая в Мелитополе, была задержана в августе 2017 года; в Черкасской области был задержан мужчина. Все задержания проводились сотрудниками СБУ. Заявлений о пропаже без вести на текущей неделе не поступало.

Всего, как утверждают в «ДНР», «по оперативным данным по состоянию на 15 сентября 2017 года украинской стороной удерживается 488 человек, в том числе 267 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, и 218 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной». Местонахождение 6 человек было установлено на временно неподконтрольной украинским властям территории Донетчины; 4 человека были освобождены ранее и находятся на свободе; 1 человек был перенесен в список пропавших без вести по причине отсутствия информации о местонахождении.

По состоянию на 15 сентября 2017 года в списке лиц, пропавших без вести, числится 510 человек. Как считают в «службе омбудсмена», «возможно, они также находятся в украинском плену».

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