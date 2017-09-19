В «ДНР» открыты 64 пункта временного размещения людей. Новости

В «ДНР» были созданы пункты временного размещения, где любой человек может получить временное жилье, если он в этом нуждается. На сегодняшний день в таких пунктах проживает 1239 «вынужденных переселенцев». Об этом сообщает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

В пунктах временного размещения проживают в том числе 246 несовершеннолетних детей.

В период работы «аппарата омбудсмена ДНР» с 9 по 15 сентября 2017 года по вопросам вынужденных переселенцев обратилось 86 человек, 5 из которых получили направление на поселение в пункты временного размещения в Донецке.

С начала военного конфликта как «вынужденные временные переселенцы на Донбассе» «зарегистрировались» 7842 человека, в том числе 2026 детей в возрасте до 18 лет. В «ДНР» открыты 64 пункта временного размещения. Из них 56 функционируют, 8 остаются в резерве. В указанных ПВР проживает 2871 человек, в том числе 561 несовершеннолетний ребенок, 4971 человек проживает в жилом фонде «ДНР», в том числе 1465 детей в возрасте до 18 лет.

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