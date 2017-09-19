Сводка из зоны АТО за 18 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня утром, 19 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении обстрел позиций сил АТО зафиксирован вблизи Новотошковского.

На приморском (мариупольском) направлении незаконные вооруженные формирования применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны противник дважды обстреливал укрепления сил АТО из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, около 23 часов противник выпустил 7 мин калибром 82 мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывал огонь у Зайцево.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 36 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся по районам 14 населенных пунктов, повреждено домостроение в Петровском районе Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Славяносербска, Фрунзе, Донецкого, Желобка, Сокольников, Калиновки, Пришиба. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. В результате минометного обстрела Донецкого произошло возгорание хозяйственной деревянной постройки».