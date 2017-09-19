В Донецке мужчина получил множественные осколочные ранения. Новости

18 сентября вечером в результате обстрела в Петровском районе на западе Донецка получил ранения мирный житель. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «главу районной администрации» Максима Жуковского.

«В результате обстрела вчера в 18:45 по улице Томской, 18, ранение получил мужчина 1952 года рождения. Ему назначено стационарное лечение в стоматологическом отделении Центрально-городской больницы №14», – рассказал Жуковский.

По его словам, пострадавший получил множественные осколочные ранения правой половины лица, грудной клетки, брюшной полости и паховой области. Состояние мужчины удовлетворительное.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: