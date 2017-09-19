В «ДНР» теперь только один пункт пропуска для нерегулярных пассажирских поездок в Россию. Новости

Теперь движение нерегулярных пассажирских перевозок из «ДНР» в Россию будет осуществляться только через АПП* «Новоазовск» («ДНР») – АПП «Весело-Вознесенский» (РФ). Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба «министерства транспорта Донецкой народной республики».

Отмечается, что такое решение было принято на совместном совещании, «в рамках которого были рассмотрены вопросы, касающиеся транспортной напряженности при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок через пропускные пункты на границе с Российской Федерацией».

В этой связи «министерство транспорта» призвало всех местных перевозчиков «учесть данное решение при подаче документов на получение временных разрешений на нерегулярные пассажирские перевозки».

*Сокращение: АПП – автомобильный пункт пропуска