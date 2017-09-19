ЛЭО обесточило объекты северодонецкого «Азота» без экологической брони. Новости

Объекты «Северодонецкого объединения "Азот"», не имеющие экологической брони, были обесточены из-за долга перед Луганским энергетическим объединением. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
«Северодонецкое объединение "Азот" уже задолжало ЛЭО за электричество 38 млн грн. Потребляя электроэнергии на миллионы ежемесячно, завод в августе уплатил 22 тыс. грн, а в сентябре еще совсем ничего не платил. Поэтому 18 сентября были обесточены объекты "Северодонецкого объединения "Азот", не имеющие экологической брони», – говорится в сообщении.
Также известно, что вместе с другими объектами без света остался областной штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, находящийся на территории завода.
Ранее сообщалось, что запуск «Северодонецкого объединения "Азот"» остановлен.
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Остановлен запуск северодонецкого «Азота»
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