В Донецке осваивают производство алюминиевой катанки. Новости

На «Донецком заводе алюминиевых профилей ДНР» теперь выпускают алюминиевую катанку. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

На заводе запущена производственная линия по выпуску нового вида продукции – алюминиевой катанки. Для запуска данного производства специалисты провели лабораторные исследования для подтверждения физико-технических характеристик получаемой продукции и отладили новое перепрофилированное производство – было закуплено новое оборудование, оптимизирован технологический процесс.

«Основными потребителями продукции завода алюминиевых профилей являются машиностроительные предприятия, торговые, строительные компании, предприятия малого и среднего бизнеса», – отметил «и.о. министра промышленности и торговли» Алексей Грановский.

На сегодня завод является крупнейшим в регионе предприятием по производству алюминиевых профилей с дальнейшим нанесением анодного или порошкового покрытия.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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