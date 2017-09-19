В Донецке осваивают производство алюминиевой катанки. Новости

На «Донецком заводе алюминиевых профилей ДНР» теперь выпускают алюминиевую катанку. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
На заводе запущена производственная линия по выпуску нового вида продукции – алюминиевой катанки. Для запуска данного производства специалисты провели лабораторные исследования для подтверждения физико-технических характеристик получаемой продукции и отладили новое перепрофилированное производство – было закуплено новое оборудование, оптимизирован технологический процесс.
«Основными потребителями продукции завода алюминиевых профилей являются машиностроительные предприятия, торговые, строительные компании, предприятия малого и среднего бизнеса», – отметил «и.о. министра промышленности и торговли» Алексей Грановский.
На сегодня завод является крупнейшим в регионе предприятием по производству алюминиевых профилей с дальнейшим нанесением анодного или порошкового покрытия.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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