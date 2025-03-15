15 марта: какой сегодня праздник, приметы и традиции этого дня

Сегодня, 15 марта, мир отмечает ряд важных событий, среди которых Всемирный день защиты прав потребителей. Верующие чтят память святых мучеников Агапия и его 6 сподвижников.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, 15 марта 2025 года приходится на субботу. До Нового года остается 291 день. Продолжается 1116-й день полномасштабной войны в Украине.

Церковный праздник 15 марта

В православном календаре этот день посвящен памяти мучеников Агапия, Публия, Тимолая, Ромила, 2-х Александров и 2-х Дионисиев. Эти 7 мужчин открыто исповедовали христианство, за что были схвачены и приговорены к смерти. Они мужественно отказались отречься от своей веры, даже перед угрозой казни. Святой Агапий, наблюдая за их преданностью, сам согласился перед правителем Урваном и признал свою веру, за что был заключен и отдан на растерзание диким зверям.

Что не стоит делать в этот день?

– Не следует делать необдуманные покупки.

– Лучше не выходить из дома без шпильки – считалось, что она защищает от сглаза.

– Избегайте ссор и брани.

Народные приметы на 15 марта

– Если в этот день вернулись перелетные птицы и купаются в воде – скоро похолодает.

– Яркий закат – дождливая погода на горизонте.

– Весело чирикают воробьи – впереди солнечные и теплые дни.

– Морозная погода – деревья зацветут поздно.

Ранее в этот день крестьяне шли в лес, чтобы поблагодарить природу за ее щедрые дары. Также начиналась активная подготовка к посевному сезону.

Какие праздники отмечают 15 марта в Украине и мире?

– Международный день спортивных автогонок

Отмечается каждый год в третью субботу марта. Этот праздник посвящен динамичному и зрелищному миру автоспорта. Дата совпадает с легендарной гонкой «12 часов Себринга», впервые состоявшейся в 1950 году во Флориде (США).

– Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения

Этот день призван отметить специалистов, которые обеспечивают бесперебойное функционирование жизненно важных услуг – от коммунальных служб до медицины.

– Международный день борьбы с исламофобией

Дата была официально признана Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году, чтобы напомнить о необходимости противодействия религиозной нетерпимости. Она совпадает с годовщиной нападения на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), произошедшем в 2019 году.

– Всемирный день контактов

Это праздник для энтузиастов, стремящихся установить связь с внеземной жизнью. Основан в 1953 году организацией International Flying Saucer Bureau.

– Международный день переосмысления богатства

Начавшийся финансовой экспертом Патрис Вашингтон, этот день призывает к изменению представления о достатке: настоящее богатство – это не только деньги, но и здоровье, счастье и самореализация.

– Всемирный день речей

Молодой праздник, основанный в 2015, популяризирует ораторское искусство и развитие навыков публичного выступления.

– Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Начавшийся в 1997 году активистами из Канады и Швейцарии, этот день направлен на борьбу с неправомерным насилием со стороны правоохранительных органов.

– Международный день защиты детенышей тюленей

Установленный IFAW, чтобы привлечь внимание к проблеме массового уничтожения новорожденных тюленей (белков) через их мех.

– Всемирный день защиты прав потребителей

Отмечается с 1962 года в честь выступления президента США Джона Кеннеди, провозгласившего основные права потребителей.

Отметим, что 15 марта именины отмечают Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей.