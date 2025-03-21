21 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

Сегодня, 21 марта, в мире отмечается ряд важных событий, среди которых – Международный день лесов, Всемирный день поэзии и День людей с синдромом Дауна. Верующие же в этот день чтят память святителя Кирилла.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, 21 марта 2024 года – четверг. До наступления Нового года остается 285 дней. Этот день насыщен историческими событиями, традициями и праздниками.

Церковный праздник 21 марта

В православном календаре 21 марта отмечается день памяти святителя Кирилла. Он был учеником апостола Петра и по его благословению стал епископом Сицилии. Кирилл прославился своей добродетелью, помощью нуждающимся и исцелением больных. Ему приписывают дар творения чудес, данный Богом. Святитель дожил до преклонных лет, а после смерти его могила стала местом паломничества, ведь там происходили удивительные исцеления.

Что запрещено делать в этот день

– Нельзя поливать комнатные растения – это может вызвать конфликты в семье.

– Следует избегать лености, сплетен и ссор – это может навлечь негатив в вашу жизнь.

– Не рекомендовано стирать одежду – по народным верованиям, это может вызвать болезни.

Народные приметы и традиции 21 марта

Наши предки верили, что именно этот день может подсказать, какой будет весна и лето.

– Синие облака на небе – на дождливое, но теплое лето.

– Услышали первый весенний гром – год будет урожайным.

– Из березы обильно течет сок – ждите дождливого лета.

– Появились первые комары – скоро наступит потепление.

Существовала также интересная традиция: в этот день люди подходили к колодцу, наклонялись над ним и трижды громко кричали. Считалось, что это помогает привлечь финансовое благополучие.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

– Международный день лесов

Начавшийся в 2012 году по инициативе ООН этот день посвящен сохранению лесных экосистем, ведь ежегодно в мире исчезает около 13 миллионов гектаров лесов. Его цель – привлечь внимание к проблеме вырубки и призвать к бережному отношению к природе.

– Международный день кукольника

Праздник всех мастеров театра кукол, начатый в 2002 году. Кукольные представления являются важной частью культурного наследия, а первый профессиональный театр кукол в Украине появился в Чернигове еще в 1921 году.

– Всемирный день гипнопологов

Эта дата выбрана не случайно, ведь 21 марта – день весеннего равноденствия, символизирующий новое начало. Гипнороды – это методика подготовки к природным родам, которая помогает будущим мамам преодолевать страх и боль с помощью специальных техник самовнушения.

– Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

ООН провозгласила этот день в память о событиях 1960 года в Южной Африке, когда полиция жестоко разогнала демонстрацию, убив 69 мирных жителей. Цель этого дня – отметить важность равноправия и толерантности в обществе.

– Всемирный день поэзии

Начат ЮНЕСКО для поддержки поэтического искусства и сохранения языкового разнообразия. В этот день проводятся поэтические чтения, конкурсы и фестивали.

– Всемирный день домашнего хозяйства

Отмечается с 1982 года и посвящен важности ведения домашнего хозяйства, экономической грамотности и сознания.

– Международный день человека с синдромом Дауна

Это особый день, призванный поддержать людей с этим генетическим состоянием. Число 21.03 символическое, ведь синдром вызван наличием трех 21-х хромосом. Впервые этот день был отмечен в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна.

Интересные события, произошедшие 21 марта

– 1963 – закрытие известной тюрьмы Алькатрас в США.

– 1999 – впервые в мире совершен непрерывный перелет вокруг Земли без дозаправки.

– 2006 – основана Twitter, одна из самых популярных соцсетей в мире.

Кто родился 21 марта

– Жан-Батист Жозеф Фурье (1768) – французский математик и физик.

– Гэри Олдмэн (1958) – британский актер, известный по роли Сириуса Блэка в «Гарри Поттере».

– Росси Турнини (1982) – итальянская певица и автор песен.

Отметим, что 21 марта праздник именин отмечают Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.