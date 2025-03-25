25 березня свято: традиції, прикмети та важливі події цього дня

25 березня – це дата, сповнена релігійного, історичного та культурного змісту. Вона поєднує в собі важливі церковні свята, народні традиції та міжнародні події.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «Рlitkar», цього року 25 березня припадає на вівторок. До настання Нового року залишилося 281 день.

Церковне свято 25 березня

У православному календарі цей день позначений як свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно входить до дванадцяти найважливіших християнських свят. Саме цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. Після переходу на новоюліанський календар святкування перенесли з 7 квітня на 25 березня.

Важливим історичним артефактом, пов’язаним із Благовіщенням, є мозаїка у Києво-Софійському соборі, створена грецькими майстрами XI століття. На ній зображені архангел Гавриїл та Богородиця, яка тримає у руках веретено з пурпуровою ниткою – за переказами, саме в цей момент їй явився ангел.

Що не варто робити цього дня

Не варто щось віддавати з дому – це може накликати невдачу.

Не впускайте незнайомців у свою оселю – існує прикмета, що це може принести негаразди.

Не вдягайте новий одяг – він може швидко зіпсуватися.

Народні прикмети 25 березня

Сонячна погода віщує гарний врожай ярих культур.

Якщо цього дня йде дощ – влітку буде багато грибів.

Гуркіт першого весняного грому означає, що рік буде багатим на горіхи.

Побачити лелеку – до удачі, а якщо він зв’є гніздо біля вашої оселі – у родині незабаром з’явиться малюк.

Туман цього дня пророкує добрий врожай льону та конопель.

У цей день віряни відвідують церкву або моляться вдома, звертаючись до Богородиці з проханнями про мир, здоров’я та захист. Оскільки триває Великий піст, дозволено вживати рибу. За народним звичаєм, господині випікали «жайворонків» – булочки у формі птахів, що символізували прихід весни.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

День Служби безпеки України

Щорічно 25 березня в Україні відзначають професійне свято працівників СБУ. Його запровадили у 2001 році на честь ухвалення відповідного закону в 1992 році.

Міжнародний день ненародженої дитини

Цей день присвячений захисту життя ще ненароджених дітей і підвищенню усвідомлення важливості материнства.

День солідарності із затриманими та зниклими безвісти співробітниками

Свято вшановує людей, які зникли або зазнали переслідувань під час виконання місії у міжнародних організаціях, таких як ООН.

День рожевої сорочки

Цей день покликаний привернути увагу до проблеми булінгу та сприяти поширенню культури доброзичливості та взаємопідтримки.

Міжнародний день вафель

Любителі солодощів у всьому світі 25 березня святкують День вафель, насолоджуючись різними варіаціями цієї популярної випічки.

День пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Запроваджений ООН у 2007 році, цей день покликаний вшанувати пам’ять людей, які стали жертвами жорстокої работоргівлі.

День Незалежності Греції

У 1821 році в цей день розпочалася грецька революція проти Османської імперії, що зрештою привела до здобуття незалежності у 1830 році.

Зазначимо, шо 25 березня іменини відзначають Йосип, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Марія.