3 апреля праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

3 апреля – это день чествования мученицы Теодозии, а также народных традиций и предсказывающих погоду примет.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, кроме того, этот день отмечается в мире рядом интересных праздников, связанных с профессиями, технологиями и культурой. Главное – провести этот день в гармонии и добрых делах.

Церковный праздник 3 апреля

Православная церковь 3 апреля чтит память святой мученицы Теодозии Кесарийской. Она жила в III ст. и отличалась глубокой верой. За христианские убеждения ее жестоко пытали и казнили. Теодозия стала символом мужества и несокрушимости в вере.

Народные приметы и традиции 3 апреля

В этот день наблюдали за природными явлениями:

Теплый ветер – к хорошему урожаю пшеницы.

Если ночью были заморозки, весна будет затяжной.

Гром в этот день предсказывает теплое и влажное лето.

В народе 3 апреля также считался днем очищения дома: хозяева старались убрать дом, чтобы избавиться от негативной энергетики.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя злословить – плохие слова могут навлечь беду.

Запрещено начинать большие дела – они могут не принести успеха.

Не рекомендуется занимать деньги или брать в долг – это может привести к финансовым проблемам.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

В мире 3 апреля отмечают:

Международный день рекрутера – чествует специалистов, помогающих людям находить работу.

Всемирный день вечеринки – праздник, напоминающий о важности отдыха и веселья.

День рождения штрихкода – революционное изобретение, изменившее сферу торговли.

Отметим, что 3 апреля именины отмечают Мартын, Никита, Феодосия.