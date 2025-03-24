46-річна Ольга Полякова вразила знімками для Playboy: зухвало та спокусливо

Оля Полякова вперше з’явилася на обкладинці українського Playboy. Легендарний чоловічий журнал анонсував вихід квітневого номера, поділившись ефектним кадром із фотосесії, в якій співачка постала у відвертому, але водночас елегантному образі.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «Рlitkar», авторкою фотосесії стала відома українська фотографиня Соня Плакидюк. Для зйомки Полякова обрала лаконічний, але зухвалий лук – джинсові шорти та білу розстібнуту сорочку, що вдало підкреслило її струнку фігуру. Ця фотосесія стала своєрідним подарунком співачці до її 46-річчя. У редакції Playboy зазначили, що Полякова чудово демонструє: краса та сексуальність не залежать від віку, а є результатом любові до себе та наполегливої праці.

Фото – plitkar.com.ua.

Співачка також поділилася цим знімком у соцмережах, зазначивши: «Справжня краса не має віку». Її підписники захоплено відреагували на фото, відзначаючи, що артистка виглядає розкішно та впевнено.