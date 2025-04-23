В интернете и даже в СМИ часто можно встретить фразы вроде «андронный коллайдер». Однако это грубая ошибка. На самом деле правильно — адронный коллайдер. В этой статье DNEWS объяет, откуда пошло это слово, почему «андронный» — это неправильно, и зачем вообще нужен этот загадочный научный прибор.

Как правильно: адронный или андронный

Правильное написание — адронный коллайдер. Ошибка «андронный» появляется из-за созвучия с «андрон», которого в физике элементарных частиц не существует.

Что такое адроны

Слово «адрон» происходит от греческого слова «ἁδρός» (hadros), что значит «плотный». В физике адроны — это частицы, которые участвуют в сильном взаимодействии. К ним относятся:

протоны;

нейтроны;

мезоны;

гипероны.

Следовательно, адронный коллайдер — это устройство, в котором сталкиваются именно адроны (а не несуществующие «андроны»).

Что такое адронный коллайдер

Это крупнейший в мире научный ускоритель частиц. Наиболее известный — Большой адронный коллайдер (БАК), расположенный на границе Франции и Швейцарии. Его длина — 27 км, он построен в подземном тоннеле на глубине около 100 м.

Основная задача коллайдера — разгон частиц (обычно протонов) до околосветовых скоростей и столкновение их между собой. Это позволяет учёным изучать:

фундаментальные свойства материи;

структуру элементарных частиц;

зарождение Вселенной в первые доли секунды после Большого взрыва;

физику за пределами Стандартной модели.

Для чего нужен коллайдер

Большой адронный коллайдер помогает:

подтвердить или опровергнуть существующие теории;

искать новые частицы (например, бозон Хиггса был открыт именно там);

изучать антиматерию и тёмную материю;

тестировать гипотезы о дополнительных измерениях или суперсимметрии.

Это — важнейший инструмент современной физики, дающий человечеству ответы на фундаментальные вопросы о природе Вселенной.

Почему ошибка «андронный» так распространена

Ошибка в написании связана с тем, что слово «андрон» кажется более привычным на слух из-за сходства с именами (Андрей, Андрон) или научно-звучащими терминами. Однако ни в одном разделе физики не существует понятия «андрон». Это слово вымышленное и не имеет отношения к науке.

Запомните: правильно говорить «адронный коллайдер». Это устройство, в котором сталкиваются адроны — элементарные частицы, участвующие в сильном взаимодействии. Коллайдер нужен для того, чтобы расширять наши знания о материи, Вселенной и законах физики. А «андронный» — это всего лишь ошибка, хоть и весьма популярная.

Ранее мы писали о том, как влияет электромобиль на организм человека: мифы и реальность.