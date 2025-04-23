В интернете и даже в СМИ часто можно встретить фразы вроде «андронный коллайдер». Однако это грубая ошибка. На самом деле правильно — адронный коллайдер. В этой статье DNEWS объяет, откуда пошло это слово, почему «андронный» — это неправильно, и зачем вообще нужен этот загадочный научный прибор.
Как правильно: адронный или андронный
Правильное написание — адронный коллайдер. Ошибка «андронный» появляется из-за созвучия с «андрон», которого в физике элементарных частиц не существует.
Что такое адроны
Слово «адрон» происходит от греческого слова «ἁδρός» (hadros), что значит «плотный». В физике адроны — это частицы, которые участвуют в сильном взаимодействии. К ним относятся:
- протоны;
- нейтроны;
- мезоны;
- гипероны.
Следовательно, адронный коллайдер — это устройство, в котором сталкиваются именно адроны (а не несуществующие «андроны»).
Что такое адронный коллайдер
Это крупнейший в мире научный ускоритель частиц. Наиболее известный — Большой адронный коллайдер (БАК), расположенный на границе Франции и Швейцарии. Его длина — 27 км, он построен в подземном тоннеле на глубине около 100 м.
Основная задача коллайдера — разгон частиц (обычно протонов) до околосветовых скоростей и столкновение их между собой. Это позволяет учёным изучать:
- фундаментальные свойства материи;
- структуру элементарных частиц;
- зарождение Вселенной в первые доли секунды после Большого взрыва;
- физику за пределами Стандартной модели.
Для чего нужен коллайдер
Большой адронный коллайдер помогает:
- подтвердить или опровергнуть существующие теории;
- искать новые частицы (например, бозон Хиггса был открыт именно там);
- изучать антиматерию и тёмную материю;
- тестировать гипотезы о дополнительных измерениях или суперсимметрии.
Это — важнейший инструмент современной физики, дающий человечеству ответы на фундаментальные вопросы о природе Вселенной.
Почему ошибка «андронный» так распространена
Ошибка в написании связана с тем, что слово «андрон» кажется более привычным на слух из-за сходства с именами (Андрей, Андрон) или научно-звучащими терминами. Однако ни в одном разделе физики не существует понятия «андрон». Это слово вымышленное и не имеет отношения к науке.
Запомните: правильно говорить «адронный коллайдер». Это устройство, в котором сталкиваются адроны — элементарные частицы, участвующие в сильном взаимодействии. Коллайдер нужен для того, чтобы расширять наши знания о материи, Вселенной и законах физики. А «андронный» — это всего лишь ошибка, хоть и весьма популярная.
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