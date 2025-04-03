Александр Терен вернул грант: почему ветеран отказался от мечты о собственном кафе

Александр Терен ошеломил подписчиков в Instagram неожиданным решением: он отказался от гранта, выигравшего для создания ветеранского пространства-кафе.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт meta, причина оказалась довольно обыденной, но в то же время болезненной — аренда помещения в Киеве стала финансово непосильной. За 100 квадратных метров пришлось бы платить не менее 75 тыс. грн ежемесячно. После 2-х лет упорных попыток реализовать свою мечту Терен решил отступить. Идея была масштабной и вдохновенной: пространство, где ветераны и гражданские могли встречаться, общаться, слушать лекции, читать поэзию или смеяться на стендапах.

«Никаких стен – только столики, барная стойка, маленький подиум для выступов»,

– так раньше описывал свой замысел Александр.

Сначала ему не удалось получить грант из-за бюрократических нюансов, но через год он подал идеально оформленную заявку и победил. Однако реализация проекта столкнулась с суровой реальностью – даже со скидками цены на аренду были заоблачными. Бюджет не выдерживал таких расходов, а более доступные варианты либо находились в окрестностях, либо не имели базовых коммуникаций.

После долгих раздумий Александр принял непростое решение: отказаться от гранта и отложить реализацию проекта на неопределенный срок.

«Я долго колебался, но понял: если что-то дается с таким трудом, возможно, его время еще не наступило. Я вернул грант и отпустил эту идею. Не держитесь за то, что вас изнуряет – отпустите, и настоящее самое вас найдет»,

– написал ветеран.

Вернется ли он к своему замыслу в будущем? Пока Александр решил сделать паузу, а его подписчики надеются, что со временем мечта станет реальностью.