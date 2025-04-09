Аманда Байнс шокировала мир своим новым видом: фото

Американская актриса Аманда Байнс, когда-то снискавшая славу благодаря ролям в фильмах и сериалах Disney Channel, за последние годы кардинально изменилась. Ее внешность и поведение шокируют поклонников, вызывая беспокойство по поводу ее психического здоровья.

Как сообщает STUDway со ссылкой на ТСН, в 2000-х годах Аманда Байнс была кумиром миллионов подростков. Ее роли в таких проектах, как «Школа года», «Любовная история» и «Легкомысленная Я», сделали ее одной из самых популярных молодых актрис того времени. Однако с 2010 года ее карьера пошла на убыль. Она перестала сниматься в кино, а ее публичные появления становились все более редкими.

Аманда Байнс. Фото – ТСН.

В последнее время Байнс появляется на публике с радикально измененной внешностью. Она коротко подстригла и покрасила волосы в черный цвет, сделала татуировку на лице, а ее макияж и одежда часто эпатажны. Эти изменения сопровождаются тревожными событиями. В 2013 году ее арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а впоследствии она проходила лечение в психбольнице из-за биполярного расстройства. В 2023 году Байнс снова оказалась в психбольнице после того, как обнаженной бродила по улицам Лос-Анджелеса. СМИ и поклонники актрисы предполагают, что на ее состояние могли повлиять ряд факторов. В частности, вспоминают о ранней славе и давлении, с которыми она столкнулась, работая в шоу-бизнесе. Также говорят, что Байнс могла стать жертвой сексуального насилия в детстве.

Аманда Байнс. Фото – ТСН.

Несмотря на все сложности, Аманда Байнс не сдается. Она продолжает лечение и делает шаги к тому, чтобы вернуть контроль над своей жизнью. Ее поклонники надеются, что она сможет преодолеть свои проблемы и возвратиться к актерской деятельности.