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Анджелина Джоли стремительно худеет: семья боится возвращения анорексии

Анджеліна Джолі стрімко худне: родина боїться повернення анорексії

Семья Анджелины обеспокоена ее здоровьем. Дети крайне озабочены весом матери и переживают, чтобы не вернулась ее давняя болезнь.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RadarOnline», по словам инсайдеров, семья актрисы глубоко обеспокоена тем, что Джоли потеряла много веса, что вызывает волнение у близких и поклонников. Ее фигура стала одной из основных тем обсуждений в СМИ. Летом этого года Джоли, вероятно, весила 45 кг, что чрезвычайно мало для ее роста.

Эти изменения в ее весе беспокоят детей. Они опасаются, чтобы актриса не вернулась к борьбе с анорексией, которой она страдала в течение 5 лет. Дети звезды тщательно следят за ее питанием, пытаясь вернуть ей любовь к еде.

«Они вместе ходят за покупками, пытаются накормить ее вкусными блюдами, организуют семейные ужины, чтобы привлечь ее к набору вес. Она все еще выглядит очень худой, но под пристальным наблюдением детей ест больше»,

– поделился инсайдер.

У актрисы уже были проблемы с весом и пищевыми расстройствами. В 2013 году ее скорая потеря веса вызвала тревогу у Брэда Питта – ее тогдашнего мужа. Питт настоял на лечении и актриса смогла преодолеть анорексию. Однако после их развода в 2016 году проблема вернулась и теперь дети Джоли прилагают все усилия, чтобы заботиться о ее здоровье.

«Бред сделал многое для ее выздоровления, но после его ухода дети чувствуют, что она не заботится о себе и это еще больше побуждает их защищать ее»,

– отметил инсайдер.

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