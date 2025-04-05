Аню Тринчер обвинили в пренебрежении к провинции: громкий скандал из-за ее высказываний о Бережанах

Аня Тринчер оказалась в центре публичного осуждения после неоднозначного заявления о маленьких городах за пределами столицы. Ее слова вызвали бурную реакцию среди жителей регионов, особенно жителей Тернопольщины, воспринявших комментарий как проявление превосходства.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «meta», о ситуации рассказал блогер Богдан Беспалов, отметивший, что соцсети взорвались возмущением. Пользователи обвинили артистку в снобизме и пренебрежительном отношении к украинцам, живущим не в мегаполисах.

Поводом для критики стало высказывание Анны в одном из интервью:

«Бережане похожи на село городского типа, потому что там одна улица. Одна!».

Мэр Бережан Ростислав Бортник не оставил ситуацию без внимания. Он напомнил, что в первые месяцы полномасштабной войны Аня жила именно в Бережанах, когда спасалась от боевых действий.

«Город принял ее с открытым сердцем в сложное время. Подобные слова – оскорбительны для нашей общины. Это затрагивает не только меня как мэра, но и простого жителя. Известные люди должны быть очень осторожны с высказываниями, особенно когда речь идет о малоизвестных, но искренних и теплых городах вроде нашего»,

– сказал он.

После волны критики Тринчер опубликовала видеообращение, в котором извинилась перед всеми, кого могли задеть ее слова. Она подчеркнула, что ее фразу вырвали из контекста и она не имела целью никого оскорбить.

«Я ценю каждого своего подписчика и слушателя – независимо от того, откуда он. Для меня важен каждый человек, который рядом, несмотря на обстоятельства. Я сделала выводы и в дальнейшем буду внимательнее к своим словам»,

– заверила певица.