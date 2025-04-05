Аню Тринчер снова критикуют: что произошло на свадьбе ее подруги

Аню Тринчер снова захехтали в соцсетях. В этот раз поводом стало посещение свадьбы ее подружки – известной блоггерши Евы Коршик. Происходило празднование за границей и по информации инсайдеров, на нем звучала русская музыка и присутствовали русские.

По данным STUDway со ссылкой на «24 канал», молодожены пожелали отпраздновать свой праздник в замке Мими, расположенном в с. Бубльбоака в Молдове. Следует отметить, что жених родом из Молдовы. Но выбор музыки сопровождения для первого танца новобрачных довольно противоречив. Влюбленные танцевали под композицию «Когда ты плачешь» группы Machete. Лидер коллектива ранее делал неоднозначные заявления по поводу войны в Украине и хранил молчание после начала полномасштабного вторжения РФ. А в марте 2023 года группа представила новый альбом в Москве.

На свадьбе, кроме Ани Тринчер, присутствовали и другие украинские блоггеры. В частности, девушка актера Тараса Цымбалюка поймала свадебный букет. СМИ сообщают, что большое количество гостей не захотели приходить на празднование из-за того, что жених пригласил родственников и друзей из РФ. В то же время во время праздника молодожены организовали аукцион в поддержку ВСУ, на котором в качестве лота были перчатки Усика с его подписью.