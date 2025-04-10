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Astro Bot получил главную награду BAFTA Games Awards 2025

Astro Bot здобув головну нагороду BAFTA Games Awards 2025

На престижной церемонии BAFTA Games Awards 2025 абсолютным победителем стал яркий японский платформер Astro Bot, покоривший сердца как геймеров, так и критиков.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «meta», игра завоевала 5 главных наград, среди которых:

  • Лучшая видеоигра года
  • Достижения в области звука
  • Лучшая семейная игра
  • Лучший геймдизайн
  • Лучшая анимация

Astro Bot уже не впервые поднимается на вершину игровой славы – в 2024 году он также получил наивысшее отличие на The Game Awards, что считается главным событием в мире видеоигр. Это подтверждает невероятное качество проекта и его популярность по всему миру.

Still Wakes the Deep – победитель в трех важных номинациях

Еще одним заметным фаворитом нынешнего BAFTA стал психологический триллер Still Wakes the Deep, получивший признание в категориях:

  • Лучшая новая интеллектуальная собственность
  • Лучший актер/актриса в главной роли
  • Лучший актер/актриса второго плана

Проект отметили глубокую атмосферу, эмоциональность исполнения и оригинальный сюжет.

Признание для британских разработчиков и новичков

Титул лучшей британской игры достался колоритной приключенческой видеоигре Thank Goodness You're Here! , которая очаровала игроков своим уникальным стилем и юмором А вот лучшим дебютом стала Balatro – инновационная карточная игра, неожиданно завоевавшая популярность и признание оригинальной механикой и стилем подачи.

Лучшая игра для сетевой игры – Helldivers II

BAFTA также отметила шутер Helldivers II, назвав его лучшим мультиплеером года. Игра получила овации за динамичный геймплей, кооперативное взаимодействие и незабываемые боевые сценарии.

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