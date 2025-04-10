Astro Bot получил главную награду BAFTA Games Awards 2025

На престижной церемонии BAFTA Games Awards 2025 абсолютным победителем стал яркий японский платформер Astro Bot, покоривший сердца как геймеров, так и критиков.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «meta», игра завоевала 5 главных наград, среди которых:

Лучшая видеоигра года

Достижения в области звука

Лучшая семейная игра

Лучший геймдизайн

Лучшая анимация

Astro Bot уже не впервые поднимается на вершину игровой славы – в 2024 году он также получил наивысшее отличие на The Game Awards, что считается главным событием в мире видеоигр. Это подтверждает невероятное качество проекта и его популярность по всему миру.

Still Wakes the Deep – победитель в трех важных номинациях

Еще одним заметным фаворитом нынешнего BAFTA стал психологический триллер Still Wakes the Deep, получивший признание в категориях:

Лучшая новая интеллектуальная собственность

Лучший актер/актриса в главной роли

Лучший актер/актриса второго плана

Проект отметили глубокую атмосферу, эмоциональность исполнения и оригинальный сюжет.

Признание для британских разработчиков и новичков

Титул лучшей британской игры достался колоритной приключенческой видеоигре Thank Goodness You're Here! , которая очаровала игроков своим уникальным стилем и юмором А вот лучшим дебютом стала Balatro – инновационная карточная игра, неожиданно завоевавшая популярность и признание оригинальной механикой и стилем подачи.

Лучшая игра для сетевой игры – Helldivers II

BAFTA также отметила шутер Helldivers II, назвав его лучшим мультиплеером года. Игра получила овации за динамичный геймплей, кооперативное взаимодействие и незабываемые боевые сценарии.